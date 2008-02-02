Світові ціни на нафту значно знизилися

За підсумками торгів на провідних нафтових біржах

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 1 лютого 2008 р. на провідних нафтових біржах значно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 89,44 (-2,77) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 88,96 (-2,79) дол./бар.

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