Ісламісти захопили найбільше нафтове родовище у Сирії

За повідомленням правозахисників «Сирійської місії», яка базується у Британії, бойовики захопили родовище «Аль-Омар», що у сирійській провінції Дейр-ез-Зор, що на кордоні з Іраком 3 липня після того як відтіснили своїх супротивників. Бойовики з Фронту «Ан-Нусра», який є підрозділом «Аль-Каїди» залишили свої позиції без бою, передає Радіо Свобода.

Після захоплення «Аль-Омар», бойовики «Ісламської держави в Іраку і Великій Сирії» контролюють більшість нафтових і газових родовищ у провінції Дейр-ез-Зор.

У неділю угруповання «Ісламська держава в Іраку і Великій Сирії» заявило про створення «ісламського халіфату».

В Сирії це угрупування контролює більшість території провінцій Дейр-ез-Зор на кордоні з Іраком, Рака, що на півночі країни, та частину провінції Алеппо.

Цього місяця бойовики «Ісламської держава в Іраку і Великій Сирії» захопили значні території на півночі і заході Іраку.