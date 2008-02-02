Саркозі і Бруні одружилися сьогодні

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та колишня модель і співачка Карла БРУНІ одружилися в суботу, 2 лютого. Церемонія відбулася в Єлісейському палаці.

Про це радіостанції «Europe-1» повідомив мер паризького округу, де розташована резиденція глави держави, Франсуа ЛЕБЕЛЬ.

«Наречена була в білому, вона виглядала чудова, як завжди, - розповів Ф.ЛЕБЕЛЬ, слова якого наводить Associated Press. - Наречений теж виглядав непогано». Ф.ЛЕБЕЛЬ заявив, що він брав участь у церемонії. Згідно французьких законів, одруження має відбуватися у присутності голови адміністрації району.

Ф.ЛЕБЕЛЬ також повідомив, що церемонія відбулася в колі родини та близьких друзів. За його словами, це перший випадок в історії французької республіки, коли президент одружується, вже обіймаючи свою посаду.

Минулого тижня в газеті «L`Est Republicain» вже з`являлася інформація про те, що весілля К.БРУНІ і Н.САРКОЗІ в Єлісейському палаці відбулося 10 січня. К.БРУНІ спростувала ці повідомлення.