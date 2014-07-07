Меркель прибула на переговори до Пекіна

08:23, 07 липня 2014
Світ
0 0

Канцлер Німеччини Анґела Меркель разом з великою бізнес-делегацією прибула до Пекіна для переговорів з китайськими керівниками. 

Reuters

Це її сьомий візит до Китаю в статусі канцлера, повідомляє Радіо Свобода.

Меркель зустрінеться з прем’єром Держради КНР Лі Кецяном, а згодом візьме участь у засіданні китайсько-німецької торгово-економічної комісії. Пізніше відбудеться зустріч керівниці Німеччини з головою КНР Сі Цзіньпінем, який відвідував Берлін у березні. 

Читайте такожМеркель обговорила з Обамою необхідність швидкого припинення боїв в Україні Візит Меркель розпочався 6 липня у місті Ченду на південному заході Китаю, де вона зустрілася з учасниками німецько-китайського форуму та відвідала завод Volkswagen. 

Обсяг торгівлі між Китаєм і Німеччиною торік склав понад 140 мільярдів євро. Китай є третім за величиною торговим партнером Німеччини, випереджаючи США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter