Меркель прибула на переговори до Пекіна

Це її сьомий візит до Китаю в статусі канцлера, повідомляє Радіо Свобода.

Меркель зустрінеться з прем’єром Держради КНР Лі Кецяном, а згодом візьме участь у засіданні китайсько-німецької торгово-економічної комісії. Пізніше відбудеться зустріч керівниці Німеччини з головою КНР Сі Цзіньпінем, який відвідував Берлін у березні.

Читайте такожМеркель обговорила з Обамою необхідність швидкого припинення боїв в Україні Візит Меркель розпочався 6 липня у місті Ченду на південному заході Китаю, де вона зустрілася з учасниками німецько-китайського форуму та відвідала завод Volkswagen.

Обсяг торгівлі між Китаєм і Німеччиною торік склав понад 140 мільярдів євро. Китай є третім за величиною торговим партнером Німеччини, випереджаючи США.