”Чомусь вважають, що Грузію приймуть до НАТО, аби насолити Росії”

Майже 80% громадян Грузії на референдумі проголосували за вступ до НАТО, оскільки бачать в Альянсі реальну гарантію своєї безпеки.

Про це в інтерв`ю УНІАН сказав голова неурядової організації «Грузія в НАТО» Шалва ПІЧХАДЗЕ.

«Люди бачать у цій організації реальну гарантію своєї безпеки. Вони вважають, що НАТО - це саме та організація, яка зможе надати захист і допомогу в розбудові незалежної і демократичної держави. Беззахисним бути ніхто не хоче», - сказав Ш.ПІЧХАДЗЕ.

Водночас він вважає, що сьогодні ніхто не може точно сказати, скільки часу знадобиться Грузії, аби стати членом НАТО. На його думку, необхідно, щоб співпали дві обставини: по-перше, Грузія повинна виконати те домашнє завдання, яке від неї вимагає Альянс, а по-друге - повинна бути відповідна міжнародна кон`юнктура.

«Перш за все, НАТО вимагає, щоб Грузія відбулася як демократична держава. Це означає, що повинна затвердитись багатопартійна система в парламенті, а головне, щоб здійснювались демократичні принципи, щоб рішення ухвалювались на плюралістичній основі. Це те, що Грузія може зробити без особливих витрат коштів, але цього поки що не робиться», - сказав Ш.ПІЧХАДЗЕ.

«Від нас вимагають розділу гілок влади, але цього немає. Вимагають поваги до приватної власності, дотримання принципу верховенства закону - цього теж немає. Навіть такі легко здійсненні принципи, як свобода слова, свобода ЗМІ, теж не дотримуються. Зрозуміло, що ми не можемо підняти за короткі терміни економіку або налагодити соціальну політику, але той мінімум що стосується державного устрою, який від нас вимагають, виконати можна. Для цього потрібна тільки політична воля», - додав він.

Експерт наголосив, що керівництво Грузії має зробити все, щоб країну просто не могли не прийняти в НАТО.

Кажучи про міжнародну кон`юнктуру, Ш.ПІЧХАДЗЕ пояснив, що в НАТО приймають країни в тому випадку, якщо існує політична доцільність такого кроку. На його думку, щодо Грузії така доцільність є очевидною, але поки що проблеми, пов`язані з прийняттям Грузії, переважують цю доцільність.

Експерт нагадав, що за часів холодної війни, країни-учасники НАТО були більш єдині і згуртовані у своїй думці. Тому в 1952 році стало можливим прийняття в члени Альянсу Туреччини, якій було далеко до демократії.

«Але тоді світ був поляризований, НАТО змушене було протистояти блокові Варшавського Договору. Сьогодні ситуація змінилася, і багато країн зважають на Росію мало не більш ніж з геополітичними інтересами США», - наголосив він.

На його думку, країни-учасниці Альянсу готові ухвалити будь-яке рішення щодо Абхазії - і заплющать очі на те, як увійде Грузія в НАТО - з Абхазією чи без неї, або вона буде включена лише де-юре у складі Грузії, а ситуація залишиться такою самою.

«Єдине, чого вони вимагають – не відновлення конфлікту. В жодному разі вони не схвалять військового вирішення конфлікту. Але наш уряд поводиться досить безтурботно. Чомусь партія влади вважає, що Грузію приймуть до НАТО, аби насолити Росії. Але це не так. Такі держави, як Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Угорщина і навіть частково Чехія бачать в Росії не супротивника, а ділового партнера», - сказав він.

Водночас Ш.ПІЧХАДХЗЕ вважає, що НАТО може виступити набагато сильнішим гарантом територіальної цілісності Грузії, чим інші інститути - ОБСЄ, Рада Європи, ООН.