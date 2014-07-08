Російський депутат побачив порнографію в Аполлоні на купюрі 100 рублів і пропонує замінити його Севастополем

Дизайн 100-рублевої купюри повинен бути змінений, так як зображення на банкноті не відповідає російському закону № 436-ФЗ «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку», вважає депутат Держдуми від ЛДПР Роман Худяков. Відповідний лист, який цитує видання Известия, заступник голови комітету Держдуми з регіональної політики направив голові Банку Росії Ельвірі Набіулліній.

На його думку, на банкноті зображено «інтимні частини тіла фігури» Аполлона на даху Большого театру в Москві, тому згідно з законом купюра повинна мати маркування «18+».

Читайте такожЗМІ: Російських депутатів охопила жага заборонятиАдже закон (ст. 1 закону № 436-ФЗ) передбачає лише чотири винятки, і банкноти не підходять під жоден з них: купюра не має наукової цінності, сама по собі не є історичною реліквією, рекламою або продуктом, неприпустимість обмеження доступу до якого встановлена окремо. Тому норми закону № 436-ФЗ поширюються і на неї.

«З урахуванням того, що грошові знаки такого номіналу часто потрапляють до рук дітей в якості кишенькових коштів, переконливо прошу вас посприяти у зміні дизайну банкноти або іншим способом привести її випуск у відповідність з нормами чинного законодавства», - зазначає у листі Роман Худяков.

Читайте такожДерждума ввела цензуру для блогерівТим більше, додає він, що в даний час зображення на купюрі не відповідає реальній скульптурі - адже «при реконструкції Большого театру всі оголені місця фігури Аполлона були прикриті».

В якості альтернативи депутат пропонує при випуску нової 100-рублевої купюри використовувати зображення «пам'яток Севастополя як міста-героя, а також як міста стратегічного значення».