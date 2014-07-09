У Мінську відкривається міжнародна виставка озброєнь MILEX-2014

Виставка триватиме до 12 липня. Експозиція займе близько 5 тис. кв.м на закритій і 8 тис. кв.м на відкритій майданчиках. Очікується 140 учасників, свої можливості в Мінську продемонструють виробники з Італії, Китаю, Росії та інших країн, повідомляє tut.by.

На експозиції будуть представлені бронетанкова техніка; ракетне, артилерійське і стрілецьке озброєння, системи ППО; високотехнологічне обладнання та системи; боєприпаси і спецхімія; оптико-електронне обладнання та системи; техніка і засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту; технічні засоби та системи забезпечення військ; інформаційні системи та системи захисту інформації; автомобілі та тягачі; авіація і ракетно-космічні комплекси; аерокосмічні технології; рятувальне обладнання для роботи в умовах надзвичайних ситуацій і катастроф, техніка і засоби пожежогасіння; індивідуальне бронезахисне спорядження.

Читайте такожУкроборонпром представив новий українсько-канадський БТР VARAN-APCНа виставці також будь-хто охочий зможе оцінити колекцію військової техніки часів Великої Вітчизняної війни та післявоєнного періоду. В неї увійдуть автомобілі ГАЗ-АА, ГАЗ-67, БМ-13 "Катюша", танки Т-34-85, Т-44, ІС-2, ІС-3, БТ-7, самохідні установки СУ-100 і ІСУ-152 та інші.

Попередня виставка MILEX-2011 зібрала 149 підприємств, конструкторських бюро, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів та інших організацій з 5 країн. Всього експонувалося понад 4000 зразків продукції. У дні роботи виставки її відвідало понад 25000 осіб, у тому числі понад 11000 фахівців, що працюють в галузі оборони і в складі офіційних зарубіжних делегацій з 40 держав.