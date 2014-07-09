YouTube обмежив функціонал російського каналу Russia Today
Відеохостинг Youtube органичил функціонал аккаунта російського каналу Russia Today, що спеціалізується на пропаганді, зокрема, міжнародній, через скарги житомирських ЗМІ на крадіжку контенту.
Про це повідомляє сайт Russia Today.
"YouTube-канал RT російською позбувся можливості організовувати прямі трансляції, які користуються великою популярністю серед користувачів, а також можливість публікувати відео за так званим «закритим» посиланням. Крім того, заборона торкнулася мовлення документального телеканалу RTД російською мовою, який був доступний в прямому ефірі на YouTube з грудня 2013 року", - сказано в повідомленні.
Як зазначають у Russia Today, обмеження функціоналу аккаунта RT російською відбулося у зв'язку з заявкою українського користувача (Житомир.інфо - ред.) на авторство відео, опублікованого на каналі. В Russia Today заявляють, що права на даний відеоролик належать відеоагентству RT RUPTLY, яке викупило їх у користувача.
Телеканал RT подав скаргу на блокування через автоматичну систему YouTube, а також звернувся в російське представництво Google з проханням роз'яснити ситуацію, але відповіді поки не отримав.