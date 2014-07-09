YouTube обмежив функціонал російського каналу Russia Today

15:12, 09 липня 2014
Світ
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Відеохостинг Youtube органичил функціонал аккаунта російського каналу Russia Today, що спеціалізується на пропаганді, зокрема, міжнародній, через скарги житомирських ЗМІ на крадіжку контенту.

Функционал канала Russia Today ограничили из-за жалобы / Скриншот youtube

Про це повідомляє сайт Russia Today.

"YouTube-канал RT російською позбувся можливості організовувати прямі трансляції, які користуються великою популярністю серед користувачів, а також можливість публікувати відео за так званим «закритим» посиланням. Крім того, заборона торкнулася мовлення документального телеканалу RTД російською мовою, який був доступний в прямому ефірі на YouTube з грудня 2013 року", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у Russia Today, обмеження функціоналу аккаунта RT російською відбулося у зв'язку з заявкою українського користувача (Житомир.інфо - ред.) на авторство відео, опублікованого на каналі. В Russia Today заявляють, що права на даний відеоролик належать відеоагентству RT RUPTLY, яке викупило їх у користувача.

Телеканал RT подав скаргу на блокування через автоматичну систему YouTube, а також звернувся в російське представництво Google з проханням роз'яснити ситуацію, але відповіді поки не отримав.

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