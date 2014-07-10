Сьогодні виповнилося 20 років влади першого і останнього президента Білорусі

Як повідомляє білоруський ресурс naviny.by, тоді багато прихильників національно-демократичних сил не пішли на дільниці, пригнічені вильотом в першому турі Зенона Позняка і Станіслава Шушкевича.

"І мало хто вважав, що Лукашенко затримається в президентському кріслі надовго, крім нього самого", - пише видання.

Сьогодні, повідомляє ресурс, згідно зі свіжим червневим опитуванням НІСЕПД, 17,8% білорусів вважають себе в опозиції до нинішньої влади, 42,3% вважають, що "в цілому стан речей в нашій країні розвивається в неправильному напрямку", що становить мільйони незгодних, однак вплив незгодних на політику мінімальний.

Читайте такожСуспільство відбило у Лукашенка полювання до білоруської мови - колишній співробітник АПСаме завдяки Лукашенку в Білорусі відбулися конституційні зміни, після яких російська мова стала державною, а президента стало можна "переобирати" необмежену кількість разів.

Також президент Білорусі добре відомий завдяки своїм яскравим мовним оборотам і колоритному білоруському суржику - трасянці.

1. "Ви просили дощ - я дав вам дощ!"

2. "Якщо ви спробуєте нас розчинити в Росії, провести, так би мовити, аншлюс, то ви отримаєте таку партизанську війну, в порівнянні з якою Чечня вам здасться дитячим ранком"

3. "Наша диктатура нікому не заважає жити і розвиватися"

4. "Не може Лукашенко вкрасти. Зрозумійте ви - ховати ніде"

5. "Я обіцяю, що до Нового року у кожного білоруса на столі будуть нормальні людські яйця"