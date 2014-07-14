Аббас просить ООН взяти Палестину під міжнародний захист

Аббас передав офіційний лист генеральному секретареві ООН Пан Гі Муну через спецпосланця генсека Роберт Серрі, повідомляє Еuronews.

Махмуд Аббас: “Ми звертаємося з проханням про міжнародний захист палестинських територій і палестинського народу. Ізраїль перейшов всі межі і необхідно припинити насильство щодо палестинського народу."

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У Відні міністри закордонних справ США, Німеччини, Франції і Великобританії на полях зустрічі з іранської ядерної програми обговорили загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

Глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив: “найголовніше - припинення вогню в секторі Газа. Франція, як і Рб ООН, що закликає сторони повернутися до договору 2012 року".

У неділю в ряді країн світу пройшли масові акції протесту проти військової операції в секторі Газа , а також демонстрації на підтримку палестинців.