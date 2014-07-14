РФ обмежує держзакупівлі іномарок, іноземного медобладнання та військової техніки

Про це глава уряду повідомив на зустрічі з віце-прем'єрами, повідомляє "Лента.ру".

Влітку 2013 року в російське законодавство були внесені поправки, згідно з якими вартість службових автомобілів для чиновників не повинна перевищувати три мільйони рублів.

Рішення було прийнято у зв'язку з великою кількістю скарг на те, що, за словами першого заступника комітету Держдуми з конституційного законодавства і держбудівництва В'ячеслава Лисакова, регіональні чиновники набувають надмірно комфортні транспортні засоби.

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Як пише ИТАР-ТАСС, після окупації Криму і введення санкцій проти Росії з боку Заходу, керівництво РФ ухвалило рішення взяти курс на імпортозаміщення в оборонній сфері.

Також, уряд РФ має намір обмежити закупівлю іноземної медичної техніки в тому випадку, якщо її аналоги виробляються в Росії.