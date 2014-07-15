Число загиблих в московському метрополітені зросло до 5
11:42, 15 липня 2014Світ
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Число загиблих в результаті НП в московському метрополітені зросло до п'яти, повідомив журналістам глава департаменту охорони здоров'я Москви Георгій Голухов.
REUTERS
«Наразі за допомогою звернулися 120 осіб, з них 106 розвезені бригадами швидкої допомоги в 14 московських стаціонарів, з них половина - у важкому стані. Роботи тривають. На даний момент п'ять загиблих», - сказав він.
Читайте такожУ результаті аварії в московському метро загинули три людини, потерпілих - близько 80За словами прес-секретаря департаменту охорони здоров'я Еліни Ніколаєвої, на місці НП працює понад 100 бригад швидкої допомоги, всі стаціонари Москви готові до прийому постраждалих.
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