Сьогодні - день розстрілу сім'ї останнього імператора Росії

В ніч з 16 на 17 липня 1918 року в місті Єкатеринбурзі в підвалі будинку гірничого інженера Миколи Іпатьєва були розстріляні російський імператор Микола II, його дружина імператриця Олександра Федорівна, діти - великі княжни Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, спадкоємець цесаревич Олексій, а також лейб-медик Євген Боткін, камердинер Олексій Трупп, кімнатна дівчина Ганна Демидова і кухар Іван Харитонов.

Останній російський імператор Микола Олександрович Романов (Микола II) вступив на престол в 1894 році після смерті батька імператора Олександра III і правив до 1917 року, поки ситуація в країні не ускладнилася.

12 березня (27 лютого за старим стилем) 1917 року почалося збройне повстання у Петрограді, а 15 березня (2 березня за старим стилем) 1917 року за наполяганням Тимчасового комітету Державної Думи Микола II підписав зречення від престолу за себе і свого сина Олексія на користь молодшого брата Михайла Олександровича.