У Малайзії вимагають нічого не чіпати на місці падіння Боїнга-777, включаючи чорні скриньки

Малайзія візьме участь в розслідуванні катастрофи з Боїнгом-777 "Малазійських авіаліній", який був підбитий на території Донбасу.

"Малайзія не може оцінити масштаби цієї трагедії, але ми можемо і зобов'язані з'ясувати, що сталося з цим рейсом", - заявив на прес-конференції прем'єр-міністр країни Наджиб Тун Разак, повідомляють Подробности.

За словами Разака, представники уряду Малайзії знаходяться в тісному діалозі з владою України.

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"Я говорив з президентом України, він гарантував, що це буде чесне і прозоре розслідування, в якому малазійські представники зможуть взяти участь. Міжнародна команда повинна бути допущена до розслідування і ніхто не повинен нічого переміщати з місця трагедії, включаючи чорні скриньки", - заявив Наджиб Тун Разак.

При цьому він зазначив, що уряд Малазії пришле до Києва спеціальну рятувальну команду і команду медиків для проведення розслідування.

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"Сьогодні ми, представники всіх національностей, об'єднані в цьому горі", - додав він.

Нагадаємо, що поблизу Тореза терористами був збитий пасажирський літак Боїнг-777.

Лайнер зник з радарів на висоті 10 тисяч метрів, після чого впав біля міста Шахтарськ Донецької області.