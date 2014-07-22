Кемерон засудив рішення Франції відправити в Росію «Містраль»
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон в понеділок висловив сумніви з приводу планів Франції з постачання в Росію вертольотоносців «Містраль»
За словами британського прем'єра, виконання цього замовлення було б немислимо для його країни після того, як над територією України був збитий малайзійський літак, повідомляє Голос Америки.
Відповідаючи на питання про те, що Франція не збирається відмовлятися від контракту з Росією на суму 1,2 мільярда євро, Кемерон заявив: «Відверто кажучи, в нашій країні було б немислимо виконати контракт, подібний до того, що є у французів».
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«Однак ми повинні продовжувати тиск разом з усіма нашими партнерами, щоб показати, що ми не можемо продовжувати працювати в звичайному режимі з країною, яка діє подібним чином», - сказав він.