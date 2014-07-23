Експерти не виявили в самописці з Boeing-777 ознак стороннього втручання - ЗМІ

Як зазначається, вивчення даних параметричного самописця буде проведено у четвер. При цьому міжнародним фахівцям вдалося успішно витягти дані мовного самописця і тепер належить провести їх аналіз, передає РИА Новости.

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«Мовний самописець був пошкоджений, але модуль пам'яті не постраждав. Крім того, жодних доказів або ознак стороннього втручання в самописець немає», - йдеться в заяві Ради. Як наголошується в документі, самописець містить достовірні дані.

Спочатку агентство Reuters повідомляло, що експерти не виявили стороннього втручання в обидва самописці, однак пізніше повідомлення було уточнено.

Рада контролює забезпечення безпеки цивільного населення в Нідерландах, досліджує причини і обставини інцидентів і катастроф, зокрема техногенних.