Реувен Рівлін вступив на посаду президента Ізраїлю



Як передає РІА «Новости», інавгурація проходить у будівлі Кнесету в Єрусалимі за скороченою програмою. Від пишної церемонії відмовився сам новий глава держави, вважаючи її недоречною в розпал операції в секторі Газа.

Рівлін склав присягу в залі парламентських засідань у присутності свого попередника, депутатів, міністрів, безлічі гостей. Двоє рабинів з військового рабинату протрубили в шофари, і спікер Кнесету Юлій Едельштейн проголосив: «Хай живе президент Держави Ізраїль». «Хай живе», - повторили присутні.

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Рівлін, за якого на червневих виборах проголосували більшість парламентаріїв, став десятим президентом за 66 років існування Ізраїлю. Уродженець Єрусалиму, переконаний супротивник того, щоб йти з окупованих арабських земель, 74-річний Рівлін двічі ставав спікером Кнесету і лише один раз брав участь у роботі уряду на посаді міністра зв`язку.

В Ізраїлі, парламентській республіці, президент наділений представницькими функціями, а реальна влада зосереджена в руках прем`єра-міністра. Термін повноважень глави держави становить сім років.