Парламент Грузії затвердив оновлений склад уряду

Рішення було прийнято одноголосно: за проголосували всі 89 депутатів, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожПарламент Грузії одностайно ратифікував Угоду з ЄС

Про зміни у складі уряду прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі повідомив 21 липня. Тоді у відставку були відправлені 7 членів кабміну. Зміни торкнулися міністерств сільського господарства, з виконання покарань і пробації, у справах вимушено переміщених з окупованих територій осіб, біженців і розселення, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів, регіонального розвитку та інфраструктури, культури і охорони пам'ятників, міністерства з питань діаспори.