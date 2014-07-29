66% росіян побоюються, що конфлікт на Донбасі може перерости у війну між РФ і Україною - опитування

66% росіян побоюються, що збройне зіткнення в Донецькій та Луганській областях за участю російських добровольців» може перерости у війну між Росією та Україною, проте 55% вважають, що Росія повинна активно підтримувати «проросійськи налаштовані сили» на сході України.

Про це свідчить опитування російською соціологічною службою «Левада-Центр», результати якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання, чи побоюєтеся ви, що нинішні збройні зіткнення на сході України за участю "російських добровольців" можуть перерости у війну між Росією та Україною, 26% відповіли - "є великі побоювання", 40% - "є певні побоювання". При цьому в 23% «немає особливих побоювань», у 15% - «немає ніяких побоювань». Важко відповісти – 9%.

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Також 52% респондентів побоюються, що участь російських добровольців може призвести до третьої світової війни, протилежної думки дотримується 40%, важко відповісти – 8%.

Окрім цього 82% опитаних росіян побоюються, що участь "російських добровольців" призведе до затяжної громадянської війни, протилежної думки дотримується 13%, важко відповісти – 6%.

При цьому 56% згодні з думкою, що Росія активно підтримує «проросійськи налаштовані сили на південному сході України», не згодні з такою думкою – 21%, важко відповісти – 23%.

Відповідаючи на запитання, як ви думаєте, чи повинна Росія активно підтримувати «проросійськи налаштовані сили на південному сході України», 17% - вказали «безумовно так», 38% - «скоріш так». Протилежної думки дотримується 22% ("скоріш ні" – 18%, "безумовно ні" – 4%). Важко відповісти – 23%.

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23% опитаних росіян хочуть «щоб південний схід України став частиною Російської Федерації», 41% - «щоб південний схід України став незалежною державою», 17% - «щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав більшу незалежність від Києва», 7% - «щоб південний схід України залишався частиною України на тих же умовах, як це було до кризи». 12% - важко відповісти.

При цьому 18% вважають, що найближчим часом можливе введення російських військ на територію України, 40% вказали – «важко сказати напевно/частково так, частково ні», 35% - вважають, що це маловірогідне, 8% - важко відповісти.

Також 55% опитаних росіян підтримають керівництво Росії в ситуації військового конфлікту між Росією та Україною. 29% - не підтримають, 16% - важко відповісти.

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*** Опитування проведено 18-21 липня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення серед 1600 осіб віком від 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%