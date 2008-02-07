Клінтон VS Обама: битва триває

Після «супервівторка» в США шляхи двох партій у президентській гонці розішлися: якщо демократів чекає довга битва за висунення єдиного кандидата, то республіканці, об`єднавшись навколо спільного висуванця, починають президентську кампанію, пише "Дело".

Хоча ніхто з республіканців не вибув з президентської гонки, їх беззастережним лідером став сенатор Джон Маккейн. Він, заручившись напередодні «супервівторка» підтримкою найліберальніших республіканських політиків - колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані і губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, - зміг виграти в ключових для перегонів регіонах - штаті Нью-Йорк і тій же Каліфорнії. На даний момент за всю президентську кампанію Джон Маккейн одержав голоси 570 делегатів.

Один з головних суперників Маккейна в президентській гонці Мітт Ромні переміг у шести штатах, що забезпечило йому в загальному заліку 252 голоси делегатів. Сенсацією «супервівторка» став прорив Майка Хакабі, якого раніше багато хто поспішив списати з рахунків. Він переміг у п`яти штатах, і зараз за нього віддали свої голоси вже 174 делегати-республіканці.

На відміну від республіканців, у яких позначився переможець перегонів, у стані демократів дуель між Хілларі Клінтон і Бараком Обамою тільки починається.

І хоча Обама переміг у тринадцяти штатах, він все ж таки набрав менше голосів, ніж його суперниця, яка здобула перемогу лише у восьми, відзначає видання. Пояснити це дуже просто: Хілларі Клінтон вдалося здобути перемогу в штатах з найбільшим числом делегатів - Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Каліфорнії, - що й дозволило їй обійти Обаму. Обама більше всього голосів набрав у Джорджії та Ілінойсі, де він одержав підтримку 288 делегатів. За весь період президентських перегонів Клінтон заручилася підтримкою 847 делегатів, тоді як за Обаму проголосувало лише 765.

Мінімальний розрив у голосах у провідних кандидатів від демократичної партій говорить про те, що змагання і на краплю не стане менш напруженим. Тепер боротьба між Хілларі Клінтон і Бараком Обамою піде за кожен голос в кожному штаті. Так триватиме до тих пір, поки 3 червня не проголосують Монтана і Південна Дакота. Коли первинні вибори завершаться в усіх 50 штатах, буде зрозуміло, у кого з кандидатів більше всього прихильників на майбутніх партійних з`їздах. У демократів, як відомо, з`їзд пройде в серпні в Денвері, у республіканців - у вересні в Міннеаполісі.

***Для того, щоб стати офіційним претендентом від партії на пост президента США, кандидатові-республіканцеві необхідно заручитися підтримкою не менше 1191 делегата з`їзду. Кандидатові від демократів - як мінімум 2025. У демократів у «супервівторок» на кону було 50% від загальної кількості голосів делегатів національного з`їзду (1687 голосів), у республіканців - більше 40% (1029 голосів).