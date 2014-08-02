У Путіна намагаються перешкодити проведенню маршу за федералізацію Сибіру

Генеральна прокуратура Росії домоглася блокування груп в соціальних мережах під назвою "Марш за федералізацію Сибіру". Зокрема, дані сторінки заблоковані в Facebook і "ВКонтакте".

"Даний матеріал заблокований на території Російської Федерації на підставі вимоги Генеральної прокуратури Російської Федерації № 27-27-2014/Ид2520-14 від 31.07.2014", - свідчить напис при спробі завантаження сторінок у Росії. У заблокованій зустрічі "ВКонтакте" погодилися брати участь 935 осіб, повідомляє ZN.UA.

Крім того, попередження Роскомнагляду за висвітлення підготовки до маршу отримали відразу 14 російських ЗМІ. Серед них, за даними "Комерсанта", "Полит.ру", Regnum, "Новий регіон", "Росбалт", Slon.Ru і вже заблокований російськими провайдерами "Грани.ру".

Відомство знайшло в їхніх матеріалах заклики до участі у протиправних заходах. Як відзначає "Комерсант", мова йде про публікації, присвячені "Маршу за федералізацію Сибіру".

Як повідомляє "Ехо Москви", напередодні Slon.ru прибрав інтерв'ю щодо цієї акції з новосибірським художником Артемом Лоскутовим. Повідомлялося, що це було зроблено на вимогу Генпрокуратури.

Заступник головного редактора Полит.ру Борис Долгін каже, що вони поки не отримували документів Роскомнагляду, однак він не згоден з формулюванням наглядового відомства про те, що в матеріалах є заклики до порушення територіальної цілісності країни.

"Марш за федералізацію Сибіру" ("Сибірський марш") запланували в Новосибірську на 17 серпня. Організатори подали в мерію повідомлення про акцію за участю 350 осіб.

Згідно з інформацією організаторів, автономія від Москви дозволить сибірякам ввести пільги і додаткові надбавки для осіб, які проживають на територіях із суворими кліматичними умовами; ввести регіональну складову у податок на видобуток корисних копалин, що призведе до більш справедливого розподілу доходів між місцевими і федеральними бюджетами; "реалізувати своє конституційне право на власні, більш незалежні від центру органи влади і ліквідувати ідіотську ситуацію, коли всі рішення приймаються в Москві урядом, де немає представників".

Заявлена мета маршу - утворення автономної Сибірської республіки в складі Росії.

Російський опозиціонер Борис Нємцов вважає, що підтримка Кремлем сепаратистів на сході України призведе до зростання сепаратизму в самій Росії: «Я неодноразово говорив, що війна з Україною призведе до відцентрових тенденцій та зростання сепаратизму в Росії. Бумеранг завжди повертається».

Варто відзначити, що минулого тижня російський президент Володимир Путін підписав закони, що посилюють відповідальність за заклики до сепаратизму.

За подібні дії з використанням інтернету в РФ тепер передбачено покарання у вигляді обов'язкових робіт на термін до 480 годин або позбавлення волі на строк до п'яти років.