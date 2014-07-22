Путін посилив кримінальну відповідальність за публічні заклики до сепаратизму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

Зокрема, до Кримінального кодексу Росії вносяться зміни і встановлюється відповідальність за публічні заклики до сепаратизму у вигляді штрафу від 100 тис. рублів (близько 3 тис. доларів) до 300 тис. рублів (близько 9 тис. доларів) або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років, або у вигляді примусових робіт на строк до трьох років, або у вигляді арешту на строк від 4 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 4 років (замість 3 років).

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За заклики до сепаратизму, здійснені з використанням ЗМІ, зокрема інтернету, передбачено покарання у вигляді обов'язкових робіт на строк до 480 годин із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін назвав суверенітет і територіальну цілісність РФ фундаментальною цінністю.

"Суверенітет і територіальна цілісність – фундаментальні цінності. Йдеться про забезпечення незалежності та єдності нашої держави, надійний захист території, конституційного ладу, своєчасної нейтралізації внутрішніх і зовнішніх погроз. А в сьогоднішньому світі їх вистачає", - сказав Путін.

Водночас, РФ після анексії Криму почала дестабілізувати ситуацію на сході України, поставляючи новітнє російське озброєння і бойовиків до Донецької та Луганської області.