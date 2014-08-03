Ізраїль продовжуватиме військову операцію в секторі Гази – Нетаньяху

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Від самого початку ми обіцяли повернути спокій громадянам Ізраїлю, і ми діятимемо доти, доки ця мета не буде досягнута», – заявив Нетаньяху.

Він пообіцяв, що «Хамас» платитиме й далі нестерпну ціну за подальші напади на територію Ізраїлю.Читайте такожІзраїль та "Хамас"" домовились про триденне перемир'я

ЗМІ Ізраїлю повідомляють, що 31 тунель під кордоном між Ізраїлем та сектором Гази вже зруйнований та військова операція добігає свого кінця. Так, ізраїльська армія повідомила, що мешканці півночі сектору Гази можуть повертатися до своїх домівок, їм більше нічого не загрожує.

Натомість 2 серпня ізраїльські війська завдали авіаударів по місту Рафах на півдні сектору Гази у рамках операції з пошуку свого солдата, якого, як вони припускають, захопили в полон після того, як ізраїльські військові потрапили в засідку. Ця сутичка спровокувала призупинення 72-годинного припинення вогню.

«Хамас» заперечує, що він має стосунок до зникнення лейтенанта Гадара Ґолдіна.

У суботу, 2 серпня, ізраїльські літаки атакували Ісламський університет у секторі Гази, спричинивши серйозні пошкодження його будівлі. За словами ізраїльських військових, там знаходився «центр з розробки зброї».

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі заявив, що запропонований його країною план перемир’я, дає шанс зупинити кровопролиття в секторі Гази.Читайте такожГлава МЗС Ізраїлю підтвердив, що кабмін виступив проти розширення операції в Газі - ЗМІ

Палестинська делегація була готова прибути до Каїра для нових переговорів 2 серпня. Проте ізраїльські посадовці заявили, що не надсилатимуть свого представника, оскільки, на їхню думку, ісламісти «Хамасу» вводять в оману міжнародних переговорників.

Понад 1500 палестинців, переважно мирних громадян, загинули відтоді, як Ізраїль почав свою військову операцію в секторі Гази три тижні тому. З ізраїльського боку від початку ескалації конфлікту загинув 61 військовослужбовець та троє мирних громадян.