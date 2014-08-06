ВООЗ на надзвичайному засіданні обговорить ситуацію із спалахом лихоманки Ебола

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москви», члени ВООЗ, обговорять, наскільки великою є загроза поширення лихоманки по світу і що потрібно зробити для запобігання спалаху смертельно небезпечного вірусу.Читайте такожВакцина від лихоманки Ебола може бути готова у 2015 році

Кількість жертв спалаху лихоманки Ебола наближається до тисячі, більш як півтори тисячі осіб заразилися небезпечним захворюванням. За даними ВООЗ, це найсмертоносніший спалах лихоманки Ебола в історії. Вірус спочатку з'явився в Гвінеї, потім поширився на сусідні Сьєрра-Леоне і Ліберію. Смертельний випадок стався в Нігерії. Хвороба вийшла за межі Західної Африки. Лихоманка дісталася навіть до США. Двоє американців підхопили вірус. Вони заразилися лихоманкою в Західній Африці.Читайте такожКраїни Західної Африки мають бути готові до поширення лихоманки Ебола - ВООЗ

На боротьбу з поширенням небезпечного вірусу планується виділити великі суми. Так Світовий банк готовий надати 200 млн. доларів. На зазначені цілі Африканський банк розвитку має намір виділити додатково 60 млн. євро.