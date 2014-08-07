Обама вважає ефективними санкції проти Росії

На думку американського лідера, санкції проти Росії негативно впливають на російську економіку, пише Росбалт.

За словами Обами, санкції, введені західними країнами проти Росії, "працюють" і чинять "величезний тиск" на російську економіку. Президент зазначив, що зростання російської економіки практично зупинилося.

Обама заявив, що санкції ставлять російську владу перед вибором - вирішити нинішню кризу в Україні дипломатичним шляхом або продовжувати завдавати шкоди економіці і населенню Росії", проводячи поточну зовнішню політику.

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Раніше представник прес-служби Білого дому Лора Лукас-Магнуссон заявила, що відповідь Росії на західні санкції (заборону на імпорт низки іноземних товарів) завдасть удару по її власній економіці. За словами Лукас-Магнуссон, "помста західним компаніям або країнам посилить міжнародну ізоляцію Росії і принесе додатковий збиток для її економіки".

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 6 серпня підписав указ про заборону імпорту окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольстваз країн, що приєдналися до санкцій проти Росії. Заборона на імпорт буде діяти протягом одного року.