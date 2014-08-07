Обама вважає ефективними санкції проти Росії
Президент США Барак Обама на прес-конференції заявив, що вважає санкції, введені проти Росії, ефективними.
На думку американського лідера, санкції проти Росії негативно впливають на російську економіку, пише Росбалт.
За словами Обами, санкції, введені західними країнами проти Росії, "працюють" і чинять "величезний тиск" на російську економіку. Президент зазначив, що зростання російської економіки практично зупинилося.
Обама заявив, що санкції ставлять російську владу перед вибором - вирішити нинішню кризу в Україні дипломатичним шляхом або продовжувати завдавати шкоди економіці і населенню Росії", проводячи поточну зовнішню політику.
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Раніше представник прес-служби Білого дому Лора Лукас-Магнуссон заявила, що відповідь Росії на західні санкції (заборону на імпорт низки іноземних товарів) завдасть удару по її власній економіці. За словами Лукас-Магнуссон, "помста західним компаніям або країнам посилить міжнародну ізоляцію Росії і принесе додатковий збиток для її економіки".
Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 6 серпня підписав указ про заборону імпорту окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольстваз країн, що приєдналися до санкцій проти Росії. Заборона на імпорт буде діяти протягом одного року.