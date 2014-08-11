У Румунії госпіталізували чоловіка з ознаками лихоманки Ебола

02:15, 11 серпня 2014
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В Бухаресті в Румунії госпіталізовано чоловіка з підозрою на лихоманку Ебола. 

/ crimeavector.com.ua

Про це повідомляється на сайті румунського міністерства охорони здоров'я, пише Лента.ру.

Спершу чоловік із симптомами лихоманки та блювотою  був доставлений в лікарню міста Плоєшті, а звідти переправлений до столиці країни. Зараз медики з'ясовують, чи дійсно 51-річний пацієнт заражений лихоманкою Ебола.

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Повідомляється, що чоловік нещодавно повернувся з Нігерії, де раніше у зв'язку зі спалахом лихоманки Ебола було оголошено надзвичайний стан. 

Раніше повідомлялося, що пацієнта з симптомами лихоманки Ебола виявлено в Німеччині. Проте лікарі після обстеження цей діагноз не підтвердили.

В Африці через лихоманку Ебола загинула майже тисяча осіб.

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