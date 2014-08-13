У США люди на 5 годин застрягли на найвищому віражі американських гірок

14:57, 13 серпня 2014
Світ
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Замість секунди страху на американських гірках відпочиваючі в парку атракціонів в штаті Меріленд провели на запаморочливій висоті 5 годин.

Люди просидели 5 часов на самой высококй точке горки / фото www.thecoastercritic.com

Поїзд з більш ніж двома десятками людей зупинився на найвищій точці віража, однак любителям гострих відчуттів пощастило - поїзд зупинився так, що вони сиділи в звичайному положенні, а не догори ногами, передає ТСН.ua.

Поки рятувальники намагалися спустити бранців атракціону з 14-метрової висоти, їм видали парасольки, щоб захистити від палючого сонця. Всі повернулися на землю без пошкоджень.

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