Кандидат у президенти Бразилії загинув в авіакатастрофі

У результаті авіакатастрофи 49-річний політик загинув, повідомив бразильський телеканал GloboNews, передає ZN.UA. Літак Cessna 560XL, вилетів з Ріо-де-Жанейро, і впав на житлові квартали при заході на посадку в аеропорту Гуарульос.

Точної інформації про кількість загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи поки немає. Причиною катастрофи називають втрату управління через погану погоду.

Президент Бразилії призупинила передвиборчу кампанію через загибель Едуарду Кампуса. Всі заходи за участю Ділми Руссеф, які повинні були відбутися протягом трьох днів, скасовані, повідомляють місцеві ЗМІ.