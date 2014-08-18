Із клініки у Ліберії втекли всі пацієнти, хворі на Еболу

У суботу ввечері до ізолятора прийшов натовп обурених протестувальників, переконаних, що Ебола — не більше, ніж "вигадки уряду". Вони вибили двері, відтіснили медиків та допомогли пацієнтам залишити палати. Окрім того, мітингувальники винесли деякі меблі і оснащення.

В попередні дні у цьому медичному центрі від лихоманки померли дев‘ятеро чоловік.

Читайте такожНігерія розробила власний препарат проти лихоманки Ебола - ЗМІМісцева влада побоюється, що інцидент зі втечею пацієнтів лише прискорить поширення вірусу, випадки зараження яким і так складно зафіксувати через віддаленість численних населених пунктів, погану інфраструктуру і брак медперсоналу. У Ліберії, країні з 4-мільйонним населенням, є лише 50 лікарів, повідомляє Євроньюс.

Нагадаємо, ВООЗ визнала поширення Еболи міжнародною надзвичайною ситуацією.