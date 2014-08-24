У Чилі стався потужний землетрус

Потужний землетрус магнітудою 6,6 стався в центральній частині Чилі, повідомили в геологічній службі США, передає "Русская служба BBC".

Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

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Підземні поштовхи були зафіксовані о 6:32 за місцевим часом у 108 кілометрів на північний захід від столиці Сантьяго, повідомляє агентство Франс прес.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 32 кілометрів.