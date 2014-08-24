Туск привітав українців з Днем Незалежності українською мовою

19:49, 24 серпня 2014
Світ
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Дональд Туск зробив запис у соціальній мережі українською мовою.

REUTERS

Глава польського уряду Дональд Туск привітав громадян України з 23-ю річницею Незалежності українською мовою.

Українською мовою він зробив запис у своєму Twitter.

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"Немає вільної Європи без незалежної України. Многая і благая літа українському народу. З Днем Незалежності!", - написав він.

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