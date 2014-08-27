У Ставропольському краї склали список з 400 убитих і поранених російських солдатів

Про це повідомляє телеканал Дождь з посиланням на голову Комітету Людмилу Богатенкову.

«У мене список близько чотирьохсот осіб. Там і поранені і загиблі», - розповіла вона.

Список був складений з різних джерел в збройних силах, розкривати які Комітет не може. За зібраними солдатськими матерями даними, в списку «є владикавказькі-шумленські, шалинські, борзойські».

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Йдеться про кілька мотострілкових бригад: 19 окрему мотострілкову Воронезько-Шумленську Червонопрапорну орденів Суворова і Трудового Червоного Прапора (Владикавказ, Північна Осетія), 17 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду в місті Шалі (Чечня), 8 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду в місті Шатой (Чечня).

За словами Богатенкової, крім вже згаданих в списку є військовослужбовці і з інших частин російської армії. Список поранених і загиблих не є остаточним і постійно поповнюється.