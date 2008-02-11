Путін: держава триматиме ситуацію в ”Газпромі” під контролем

Держава продовжить контролювати ситуацію в "Газпромі", заявив президент РФ Володимир Путін.

Виступаючи на урочистому вечорі, присвяченому 15-річчю компанії, президент Росії відзначив, що успіхи "Газпрому" стали можливі "багато в чому завдяки вивіреній і грамотній політиці не тільки компанії, а й уряду, держави".

"Така тісна взаємодія повністю відповідає сучасним тенденціям у світовій нафтогазовій галузі. Більш того - вона дає додаткові можливості для довгострокового розвитку і компанії, і галузі, і економіки країни", - сказав президент.

"Враховуючи саме таке стратегічне значення "Газпрому" для Росії, держава і надалі триматиме ситуацію під своїм безпосереднім контролем", - заявив він.