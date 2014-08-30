Назарбаєв: Казахстан може вийти з Євразійського союзу, якщо його інтереси порушуватимуться

19:08, 30 серпня 2014
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Казахстан має право відмовитися від Євразійського економічного союзу, якщо його інтереси порушуватимуться.

Назарбаєв нагадав про право Казахстану відмовитися від Євразійського економічного союзу / УНІАН

Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв в інтерв`ю телеканалу ” Хабар”, повідомляє Tengri News.

”Якщо правила, встановлені в договорі, не виконуються, Казахстан має право відмовитися від Євразійського економічного союзу. Я вже говорив це раніше, і я кажу це знову”, - сказав Назарбаєв.

За його словами, Казахстан не буде в складі організацій, які становлять загрозу його незалежності.

”Наша незалежність-це наш найдорожчий скарб, за який боролися наші діди”, - наголосив президент Казахстану.

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”По-перше, ми ніколи не здамо нашу незалежність і, по-друге, ми зробимо все можливе, щоб захистити її”, - підкреслив Назарбаєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ Володимир Путін заявив на молодіжному форумі ”Селігер”, що Казахстан ніколи не був державою.

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