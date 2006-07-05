США в паніці: готується екстрена відповідь на дії КНДР

Північна Корея здійснила запуск трьох ракет, одна з яких - далекого радіусу дії.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію "Фокс", об`єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки - НОРАД - офіційно підтвердило запуск трьох північнокорейських ракет, дві з яких є ракетами близького радіусу дії класу Scud.

Відразу двоє високопосадових представників держдепартаменту США підтвердили телекомпанії Сі-ен-ен, що КНДР здійснила також запуск своєї балістичної ракети далекого радіусу дії, який виявився невдалим. За даними "Фокс", збій стався на 40-й секунді польоту.

Президент США Джордж БУШ детально поінформований про запуски північнокорейських ракет, повідомив телекомпанії "Фокс" високопосадовець Білого дому.

Адміністрація США зараз готує офіційну заяву у зв`язку із запусками північнокорейських ракет.

Постійний представник США при ООН Джон БОЛТОН зараз проводить термінові консультації по телефону з представниками інших країн-членів Ради безпеки ООН щодо можливої екстреної відповіді на дії КНДР, включаючи можливе проведення термінового засідання РБ ООН вже в найближчі години.

За інформацією телекомпанії Сі-ен-ен, Білий дім зараз також зв`язується з урядами Росії, Японії і Китаю.

Член комітету зі збройних сил Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Курт УЕЛДОН назвав запуски ракет КНДР "політичною провокацією", але застеріг США від силової відповіді на дії Пхеньяну. За його словами, "війна з Кореєю буде зовсім не такою, як війни, які ми бачили останніми роками".

"Вони (північні корейці) мають четверту за величиною армію у світі і у них є тисячі ракет, які розміщені уздовж демілітаризованої зони і можуть досягти Сеула", - нагадав К.УЕЛДОН, додавши, що сухопутні сили КНДР також мають великі бойові можливості.

Замість спроби силової відповіді на дії Пхеньяну конгресмен запропонував Білому дому піти на взаємодію з КНДР і вдатися для цього до послуг Росії і Китаю, які можуть вплинути на північнокорейського лідера.