Екс-президента Єгипту Мурсі судитимуть за передачу секретних документів Катару

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ. Нові звинувачення були висунуті проти Мохаммеда Мурсі в кінці серпня. Колишнього главу держави підозрюють у розголошенні документів, пов'язаних з національною безпекою, інкримінуючи йому передачу Досі через катарський телеканал "Аль-Джазіра" інформації загальної та військової розвідки про армію Єгипту і її бюджет.

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Колишній президент, який очолював Єгипет рівно рік, проходить головним фігурантом у 3-му інших кримінальних справах - про загибель демонстрантів біля президентського палацу Аль-Іттіхад в грудні 2012 року, ще по одній справі про державну зраду і шпигунство на користь іноземної держави, а також про масову втечу лідерів "Братів-мусульман" з в'язниці в дні січневої революції 2011 року. Якщо Мохаммед Мурсі буде визнаний винним хоча б по одному з епізодів, йому загрожує смертна кара.