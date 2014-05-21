Екс-президента Єгипту засудили до трьох років в'язниці

Суд Єгипту засудив колишнього президента країни Хосні Мубарака до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у хабарництві, повідомляє Радіо Свобода.

Його сини Аля і Ґамаль засуджені до чотирьох років в’язниці за аналогічним звинуваченням.

Мубараки були засуджені за звинуваченням у розкраданні 17,6 мільйона доларів, виділених на ремонт президентських палаців.

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Їх також оштрафували на три мільйони доларів і зобов’язали виплатити до державної скарбниці 17,6 мільйона доларів.

86-річного Мубарака також судять у справі про зловживання владою і змові в убивстві демонстрантів під час повстання 2011 року, через яке він був змушений піти у відставку.

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Наступник Мубарака, президент-ісламіст Мухаммад Мурсі, був усунутий від влади військовими в липні минулого року після чергових масових протестів.

Нові президентські вибори в Єгипті мають відбутися 26-27 травня. За прогнозами, їх може виграти колишній командувач армії Абдель Фаттах ас-Сісі.