Boeing-777 збили ракетою "земля-повітря" з контрольованою бойовиками території - прем'єр Малайзії

Звіти з місця катастрофи малайзійського Боїнга-777, збитого на Донеччині 17 липня, є "достатньо переконливими": на думку слідчих, літак був збитий ракетою "земля-повітря" в районі, контрольованому проросійськими бойовиками.

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак, передає Українська правда з посиланням на The Wall Street Journal.

"Що нам потрібно робити далі - зібрати речові докази, які можуть бути притягнуті до суду, коли прийде час, щоб з їх допомогою довести, що літак був збитий ракетою", - зазначив Разак.

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За словами прем'єр-міністра Малайзії, слідчим знадобиться мінімум кілька тижнів для пошуку останків на місці катастрофи лайнера, перед тим, як справа може бути передана до суду.

Як повідомляв УНІАН, Нідерландська адміністрація з питань безпеки планує 9 вересня оприлюднити попередній рапорт за результатами розслідування катастрофи малайзійського лайнера.

Адміністрація продовжить розслідування причин катастрофи і планує опублікувати остаточний рапорт планується до року від моменту катастрофи.