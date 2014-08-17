Малайзія добиватиметься суду для винних у катастрофі Боїнга 777

”Органи прокуратури спільно з зовнішньополітичним відомством вивчають всі аспекти даної процедури”, - цитує міністра ИТАР-ТАСС.

За словами міністра, ”неважливо, де цей суд відбудеться - в Малайзії, в Україні або ж це буде міжнародний процес”. ”Ми не маємо наміру мовчки сидіти”, - підкреслив Хусейн.

У даний час пріоритетним завданням є повернення тіл загиблих в авіакатастрофі на батьківщину, вказав глава відомства.

Як очікується, 22 серпня в Куала-Лумпур прибуде перший літак, який доставить з Амстердама останки 22 малайзійців, загиблих під час аварії Boeing 777 в Донецькій області.

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Раніше уряд Малайзії оголосив в цей день траур за всіма жертвами трагедії.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були підданими Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.