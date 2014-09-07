Три країни НАТО спростували заяву про постачання зброї до України

В США, Італії та Польщі спростували плани надавати озброєння Україні, про що раніше заявив радник президента України Юрій Луценко.

Як повідомляє Reuters, відповідну заяву зробили чиновники в силових відомствах зазначених країн, передає Українська правда.

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"Ця новина не відповідає дійсності. Італія, разом з іншими країнами ЄС та НАТО, готується пакет нелетальної військової допомоги для України, такої як бронежилети і шоломи", - заявив представник Міноборони Італії.

Разом з тим в США високопоставлений чиновник на умовах анонімності зазначив, що Сполучені Штати не пропонували Україні поставки смертельного ​​озброєння.

У Франції представник Єлисейського палацу від коментарів відмовився.

Водночас представник Міноборони Польщі Яцек Соньта повідомив: "Там ​​(на саміті НАТО) не було ніякої угоди щодо поставок озброєння з Польщі в Україну".

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Раніше стало відомо, що представник Міноборони Норвегії заявив: "Ми беремо участь у двох військових навчаннях в Україні, але це не відповідає дійсності, що ми надамо озброєння Україні".

Як відомо, в НАТО заявили, що альянс не надаватиме зброю Україні, яка не є державою-членом альянсу, проте окремі країни-члени можуть це зробити.