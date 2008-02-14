Путін не посипатиме голову попелом і не «битиме себе веригами»

«Я не думаю, що ми маємо посипати голову попелом, бити себе веригами і доводити всім, що ми хороші», - так Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції прокоментував зауваження журналістки польського телебачення про те, що поляки побоюються, що Росія поверне собі статус наддержави. Особливо, зауважила журналіст, ці побоювання посилилися у зв`язку із заявами Москви про перенацілювання ракет на територію Польщі у зв`язку з розміщенням там елементів системи ПРО.

«Росія не поводиться агресивно», - заявив Путін. Щодо напруги, що виникла у відносинах з Польщею він зауважив, що «ми не зробили жодного кроку, спрямованого на ускладнення міждержавних відносин. Ми ж нічого для цього не зробили.»

«Так, ми вирішили будувати газопровід по дну Балтійського моря, - одразу ж поправив сам себе російський президент. - Але як ми Польщу цим образили, я не розумію.»

На думку Путіна, «хтось спеціально роздмухує антиросійські настрої (у Польщі – ред.), щоб створити морально-політичну обстановку для розміщення цих систем (ПРО – ред.)... Нібито для захисту від когось, - додав Президент РФ. - Насправді, невідомо, від кого захищатися. Кажуть, від іранських ракет. Немає у Ірану таких ракет. Усі це знають».

Путін вважає, що у Польщі просто хочуть поставити «якісь нові системи озброєнь», а «якщо роздмухати в Польщі антиросійські настрої, то легше тоді переконати населення» в необхідності такого кроку.