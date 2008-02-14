Європарламент намагається згадувати Україну в усіх документах

Питання щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може бути вирішене в найближчі два роки.

Про це заявив на прес-конференції в агентстві УНІАН член бюро Альянсу лібералів та демократів у Європарламенті Іштван СЕНТ-ІВАНІ.

“Це складне питання”, - зауважив він.

І.СЕНТ-ІВАНІ повідомив, що 18 лютого в Україні прибуде Комісар ЄС з питань торгівлі Петер МЕНДЕЛЬСОН, який вестиме переговори з українською стороною щодо створення зони вільної торгівлі.

І.СЕНТ-ІВАНІ наголосив, що вступ України до Світової організації торгівлі, а також в найближчому майбутньому створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, буде набагато важливішим аргументом під час вступу України до ЄС, ніж “будь-яка політична риторика, будь-які лозунги”.

Заступник керівника Альянсу лібералів та демократів у Європарламенті Адіна-Іоана ВЕЛЯН зазначила, що під час прийняття усіх важливих політичних документів в Європарламенті депутати намагалися згадувати в них про Україну. Вона зазначила, що “європейське майбутнє України є дуже важливим питанням”.

У свою чергу, інший член бюро Альянсу лібералів та демократів у Європарламенті Генрік ЛАКС наголосив, що неодноразово вів розмови з бізнесменами, науковцями, які вважають, що на сьогодні візовий режим між Україною та ЄС не відповідає їхнім потребам, оскільки вони “не можуть нормально зустрічатися з колегами з України”. Він зазначив, що це питання має вирішуватись, щоб сприяти поглибленню міжнародних зв’язків.