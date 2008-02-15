Путін показав Заходу, що залишиться при владі - Times

Останній виступ Володимира Путіна як глави держави не залишив ніяких сумнівів в тому, що він залишиться при владі. Як пише газета The Times, під час прес-конференції в Кремлі Путін жартував, фліртував і розмахував шаблею, упевнений у своїй правоті і могутності. Він похвалив себе за всі попередні досягнення і розповів про свої цілі і плани як прем`єр-міністр країни.

Газета.ру