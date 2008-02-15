У Китаї вибухнув найбільший у країні склад петард

Більш як 30 годин знадобилося пожежним, щоб погасити пожежу на найбільшому в Китаї складі петард, повідомляє NEWSru. Більш як 160 жителів найближчих до складу будинків було евакуйовано в екстреному порядку.

О 03:30 ранку за місцевим часом у четвер через невстановлену поки що причину на складі в місті Фошань південнокитайської провінції Гуандун стався вибух, що спричинив сильну пожежу. У боротьбі з вогнем брали участь 26 пожежних машин і один пожежний танк.

Цей склад займає площу 11,5 гектара, на яких розташовано 20 складських приміщень, розрахованих на 300 тис. ящиків петард. Тільки тому, що вибух на складі стався вночі, вдалося уникнути серйозних жертв: за словами очевидців, дві людини дістали поранення і були доставлені до лікарні.

Разом з тим, у результаті вибуху і пожежі постраждали близько 100 будинків, практично у всіх будинках вибито шибки, від температури деформувались металеві конструкції.

Керівництво компанії, якій належить склад, затримала поліція, ведеться розслідування.