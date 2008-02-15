Telegraph: Путін озвучив найсерйознішу загрозу Заходу

Виступ Володимира Путіна під час останньої прес-конференції в Кремлі став одним з найзагрозливіших для Заходу.

Як пише газета The Telegraph, войовнича риторика Путіна торкнулася усіх найбільш гострих проблем: від незалежності Косово до розміщення американських систем ПРО в Європі. Крім того, незважаючи на те, що Путін фактично передав владу своєму наступникові Дмитру Медведєву, ця передача була суто номінальною, тому що Путін запевнив, що залишиться при владі.

На думку газети, цей виступ став знаком прірви, що розширюється між Москвою і Заходом.

Газета.ру