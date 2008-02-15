Саакашвілі теж «узяв і підписав папірчик»

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ надіслав лист керівництву НАТО з проханням приєднати Грузію до Плану дій зі вступу до Альянсу.

Як повідомили УНІАН у МЗС Грузії, лист був переданий вчора в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО керівником місії Грузії в НАТО Ревазом БЕШИДЗЕ Генеральному секретареві Альянсу Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ.

"Р.БЕШИДЗЕ передав СХЕФЕРУ лист від Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ, де грузинська сторона висловлює готовність до приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО і офіційно просить Альянс ухвалити рішення з цього питання", - повідомляє МЗС Грузії.

У ході зустрічі з Генсеком Альянсу керівник місії Грузії в НАТО зазначив, що населення країни активно підтримує процес євроатлантичної інтеграції Грузії, і підкреслив той факт, що в цьому процесі вже досягнуто значного прогресу.

Реформи, що «проходять в нашій країні, створюють основу для того, щоб відносини між Грузією і НАТО перейшли на більш високу ступінь», - заявив Р.БЕШИДЗЕ.

Як відомо, 15 січня президент Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО і спікер Арсеній ЯЦЕНЮК підписали звернення до генсека НАТО Яапа де ХООП СХЕФФЕРА, в якому повідомили про готовність України приєднатися до ПДЧ.

Російський президент Володимир ПУТІН на своїй підсумковій прес-конференції сказав про те, що бачить проблему, що «в керівництві України узяли і підписали папірчик», не дивлячись на те, що за даними Путіна, «переважна більшість громадян України проти вступу в НАТО».