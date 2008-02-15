Єхануров: Росія значно активніше співпрацює з НАТО, ніж Україна

Росія значно активніше співпрацює з НАТО, ніж Україна, заявляє міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, сьогодні під час урочистих заходів з нагоди введення в експлуатацію житлового будинку для військовослужбовців Київського гарнізону та членів їхніх сімей у Києві по вулиці Бориспільській, 26-ж міністр сказав: “Щоб досягнути хоча б половини того рівня, якого досягла Російська Федерація у співпраці з НАТО, нам необхідно більше працювати у визначеному напрямку”.

“Ми будемо дуже старатися, виконаємо усі програми і, гадаю, через рік-два підтягнемося до рівня росіян у співпраці з Альянсом”, – додав він.

Ю.ЄХАНУРОВ запевнив, що в України хороший рівень співпраці з НАТО, і це він відчув під час сьогоднішньої ранкової зустрічі з головою Військового комітету НАТО генералом Реймондом ЕНО.