Росія чекає від ООН та НАТО ”скасування” незалежності Косово

Росія чекає від Місії ООН і сил НАТО в Косово негайних дій щодо анулювання рішення про проголошення в односторонньому порядку незалежності Косово.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії, текст якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

«17 лютого Тимчасові органи самоврядування Косово заявили про проголошення в односторонньому порядку незалежності краю. Тим самим порушені суверенітет Республіки Сербії, Статут ООН, резолюція 1244 СБ ООН, принципи Завершального акту Гельсінкі, косовські конституційні рамки, домовленості на високому рівні в Контактній групі. Росія цілком підтримує реакцію керівництва Сербії на події в Косово, її справедливих вимог відновити територіальну цілісність країни», підкреслюється в повідомленні.

«Чекаємо від Місії ООН у Косово і керованих НАТО сил для Косово негайних дій щодо виконання їх мандатів, санкціонованих Радою безпеки, включаючи анулювання рішень пріштінських органів самоврядування і прийняття стосовно них жорстких адміністративних заходів», сказано в документі.

Росія виступає за негайне скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН для розгляду ситуації, вжиття рішучих і дієвих заходів стосовно поверненню до процесу політичного врегулювання відповідно до положень резолюції 1244 РБ ООН.

«Не можна не усвідомлювати, що рішення косовських керівників тягне за собою ескалацію напруженості і міжетнічного насильства в краї, нові конфлікти на Балканах. Міжнародне співтовариство має реагувати відповідально на цей виклик. Ті ж, хто подумує підтримати сепаратизм, мають розуміти, якими небезпечними наслідками для устоїв міжнародної стабільності, що складалися десятиліттями, авторитету рішень Ради безпеки ООН можуть обернутися їхні дії», впевнені в МЗС РФ.