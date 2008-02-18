Росія звинуватила Британську раду у шпигунстві
21:05, 18 лютого 2008Світ
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Речниця Ради відкинула коментарі Медведєва
Імовірний наступник президента Путіна Дмітрій Медведєв припустив, що Британська Рада може бути прикриттям для британських розвідувальних служб.
В інтерв’ю російському виданню "Итоги" пан Медведєв сказав, що окрім соціальної та освітньої функцій, такі організації як Британська Рада мають інші не оприлюднені публічно завдання, такі як збір розвідувальної інформації, передає Бі-бі-сі.
Речниця Ради, яка є культурним органом британського уряду, категорично відкинула коментарі пана Медведєва.
Минулого місяця Британська Рада закрила свої представництва у двох російських містах після того, як власті заявили, що ті діють всупереч закону.
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