Росія звинуватила Британську раду у шпигунстві

Імовірний наступник президента Путіна Дмітрій Медведєв припустив, що Британська Рада може бути прикриттям для британських розвідувальних служб.

В інтерв’ю російському виданню "Итоги" пан Медведєв сказав, що окрім соціальної та освітньої функцій, такі організації як Британська Рада мають інші не оприлюднені публічно завдання, такі як збір розвідувальної інформації, передає Бі-бі-сі.

Речниця Ради, яка є культурним органом британського уряду, категорично відкинула коментарі пана Медведєва.

Минулого місяця Британська Рада закрила свої представництва у двох російських містах після того, як власті заявили, що ті діють всупереч закону.