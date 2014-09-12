Україна заборонила в'їзд для 35 журналістів з Росії

Про це повідомив голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко, повідомляє ВВС Україна.

За його словами, ці представники ЗМІ мають стосунок до медіа РФ.

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"Їм заборонено в'їзд до трьох років в залежності від прізвищ, а за деякими прізвищами заборонений в'їзд до п'яти років", - заявив Юрій Артеменко.

При цьому чиновник не вказав конкретних прізвищ, які увійшли до списку, відзначивши, що це компетенція СБУ.